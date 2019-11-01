Создан межведомственный совет Существенного пакета НАТО-Грузия

На основании распоряжения премьер-министра Георгия Гахария, создан межведомственный совет Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), сообщает сайт «Грузия онлайн».

Состав совета укомплектован заместителями министров ряда ведомств.

Согласно документу, Совет возглавит первый заместитель министра обороны, в состав совета входят заместители министра иностранных дел, министра внутренних дел и начальник пограничной полиции Грузии.

Согласно документу, полномочия Секретариата Совета осуществляет представитель Департамента координации и мониторинга Существенного пакета НАТО-Грузия, департамента международных отношений и евроатлантической интеграции министерства обороны Грузии.