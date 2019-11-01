Создан межведомственный совет Существенного пакета НАТО-Грузия

На основании распоряжения премьер-министра Георгия Гахария, создан межведомственный совет Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), сообщает сайт «Грузия онлайн».

Состав совета укомплектован заместителями министров ряда ведомств.

Согласно документу, Совет возглавит первый заместитель министра обороны, в состав совета входят заместители министра иностранных дел, министра внутренних дел и начальник пограничной полиции Грузии.

Согласно документу, полномочия Секретариата Совета осуществляет представитель Департамента координации и мониторинга Существенного пакета НАТО-Грузия, департамента международных отношений и евроатлантической интеграции министерства обороны Грузии.

| 2019-11-01T16:23:05+00:00 1 ноября 2019, 20:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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