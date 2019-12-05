Союзное государство или Союз государств?

Заявление белорусского посла в РФ Владимира Семашко в Москве в преддверии анонсированных на конец текущей недели переговоров по вопросам углубления интеграции на уровне премьеров, а затем – президентов Белоруссии и России о том, что главы государств договорились о пунктах договора, касающихся единого парламента и правительства, вызвало неоднозначную реакцию в Минске из-за недопонимания. Как оказалось впоследствии, Семашко имел в виду пункты подписанного 20 лет назад президентами Александром Лукашенко и Борисом Ельциным соглашения, которое и предусматривало создание общего парламента и правительства, общей валюты, суда, армии и пр. Белорусская оппозиция, неправильно истолковав слова посла, тут же призвала народ выходить на Октябрьскую площадь в Минске, грозясь «интеграционным майданом». Позже ясность в заявление посла была внесена и тема была закрыта.

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось сегодня, выступая перед парламентариями, в очередной раз дать пояснение. «Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что белорусы не собираются «сдавать независимость и суверенитет страны». Глава государства также подчеркнул, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента, более того, заверил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране.

За пояснением ситуации мы обратились к белорусскому военно-политическому аналитику, профессору Академии военных наук России Александру Тиханскому.

Напомнив, что Союзный договор между Минском и Москвой был подписан 20 лет назад, эксперт отметил, что в настоящее время отрабатываются так называемые дорожные карты по дальнейшей интеграции двух государств во всех сферах, от политической до гуманитарной. И на сегодняшний день пока принят только проект бюджета Союзного государства на 2020 год, завизированный Госдумой РФ и Парламентским собранием Беларуси и направленный на реализацию 11 программ, двух проектов и 25 мероприятий.

«Да, по заявлению посла Беларуси в РФ Семашко, в дорожных картах анонсированы: переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением — все то, что было заявлено еще 20 лет назад»,- подтвердил белорусский эксперт. Но, к сожалению, по его словам, основным локомотивом Союзного государства эти 20 лет был силовой блок, который удачно развивался эти годы. Это и создание Региональной группировки войск (сил) и его штаба, и проведение совместных учений, и координация и взаимодействие МВД, КГБ и ФСБ, пограничных служб.

«А из 31 дорожной карты, по последним данным, прошли полное согласование лишь 20. И как это уже становится понятным, вопросы нефтегазового комплекса полностью решены не будут, а, соответственно, зависнут и аффилированные с ними другие проекты»,- продолжил Тиханский.

О том, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, пока не будут решены принципиальные вопросы по поставкам углеводородов и открытию российских рынков для товаров, говорил Александр Лукашенко еще в ноябре. «А в сегодняшнем выступлении на собрании парламентов двух созывов белорусский лидер сделал акцент на невозможности вхождения Белоруссии в состав России и соблюдении национальных интересов. При этом он отметил жесткое давление антибелорусских кругов на президента РФ Владимира Путина. «Потеряв Украину, Россия страшно боится потерять в хорошем смысле Беларусь. Но и она не может поддерживать Беларусь, не зная, какую политику мы будем проводить (как они думают), что мы будем делать. И они хотели бы утрясти этот вопрос, чтобы понимать, какой будет Беларусь завтра. Куда она идет, как она будет жить», — процитировал эксперт президента Белоруссии, говоря о будущем Союзного договора.

Отметим, что в день 20-летия со дня подписания Союзного договора 8 декабря в Москве планируется утвердить итоговый план интеграции, который в торжественной обстановке подпишут президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. До того, 6 декабря встречаются премьеры двух государств, 7-го — президенты. И поскольку сторонам все еще не удалось достичь согласия по спорным вопросам, то на юбилейной встрече так и не состоится торжественное подписание договора. Скорее всего, прозвучит дежурная фраза – «работа над компромиссным решением будет продолжена». Тем более, что и большая часть населения, по опросам различных инстанций от 65 до 90%, — говорит Тиханский, — поддерживает курс на дальнейшую интеграцию с РФ. Поэтому какие-то разговоры о «белорусском майдане» не только беспочвенны, но и провокационны, и являются попытками нагнать хоть какую-нибудь социальную напряженность у населения, поделился своими наблюдениями белорусский эксперт. В то же время, по мнению Тиханского, формат Союзного государства следует менять в сторону Союза государств, который был бы эффективен и мог служить моделью отношений для ОДКБ и ЕАЭС.