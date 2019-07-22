Союз журналистов, Туран и «Йени Несил» поздравили журналистов с Днем Национальной прессы

В Азербайджане по случаю празднования Дня национальной печати состоялась церемония вручения ежегодной премии имени Гасан бека Зардаби, учрежденной Союзом журналистов Азербайджана. Как сообщает #, награды отличившимся представителям СМИ вручил председатель Союза журналистов, известный азербайджанский журналист Эльчин Шихлы.

Выступая перед коллегами, он поздравил всех с профессиональным праздником, пожелал творческих успехов, обозначив главные принципы, которые должны отличать людей, занимающихся сбором и распространением информации: объективность, честность, беспристрастность и смелость.

Эльчин Шихлы подчеркнул, что сегодня, в огромном потоке информации очень важно оставаться верным идеям, заложенным много лет назад просветителем и публицистом, основателем первой газеты на азербайджанском языке «Экинчи» Гасан беком Зардаби.

«Азербайджанская журналистика имеет богатые традиции, и наша задача – достойно нести свой ежедневный, нелегкий и невероятно важный труд», — отметил глава Союза Журналистов.

В ходе церемонии награждения премию имени величайшего азербайджанского просветителя получили журналисты из различных СМИ. Среди них — Заслуженный деятель искусств, журналист и писатель Орхан Фикретоглу (ITV) – за авторские передачи, Рена Ибрагимова (ARB), Кямран Махмудов (Ayna-Зеркало)— за расследования проблем в медиа, репортер Шахин Гаджиев (и/а Turan) — за серию репортажей из Армении, публицист и историк Дильгам Ахмед – за расследования периода АДР.

Подчеркивая роль и заслуги награжденных авторов, Эльчин Шихлы дал краткую, но емкую характеристику их профессиональной деятельности, пожелав им дальнейших успехов и новых вершин на выбранном пути.

«Я расцениваю эту награду не только как свой собственный успех. Это мотивация для всех тех журналистов, которые с достоинством и ответственностью несут свою высокую миссию», — говорит в интервью # К.Махмудов.

Своими взглядами на тему современной журналистики в Азербайджане в ходе мероприятия поделился также заслуженный журналист Азербайджана, известный медиа-эксперт, профессор Бакинского государственного университета Гулу Магеррамли.

В свою очередь, руководитель информационного агенства «Туран» Мехман Алиев представил участникам встречи проект аналитического дайджеста, который, по его словам, будет интересен не только отечественным, но и зарубежным специалистам:

«Это своего рода годовой отчет, собранный на основе лучших аналитических материалов и интервью, выходивших на портале astna.biz», — поясняет М.Алиев корреспонденту #, подчеркивая, что в ближайшее время этот проект будет представлен в открытом доступе на трех языках – азербайджанском, русском и английском на сайте contact.az.

По словам М.Алиева, отчет был подготовлен группой авторов, куда, помимо него самого, вошли такие известные журналисты и публицисты, как Ариф Алиев, Гулу Магеррамли, Халид Агалиев, Алескер Мамедли, Насими Мамедли и Кямран Махмудов.

Мероприятие продолжилось в неформальной обстановке, в ходе которой гости и участники встречи подвели итоги и обменялись мнениями.