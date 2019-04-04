Совместный вуз могут создать Азербайджан и Грузия

«Проводятся обсуждения, связанные с созданием совместного вуза между Азербайджаном и Грузией».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на встрече с местными азербайджанцами района Сагареджо Грузии заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, данный вопрос был рассмотрен на официальных встречах, проведенных в рамках визита в Грузию: «Во многих странах существует опыт учреждения совместных университетов. В Грузии осуществляются реформы в сфере образования. Верю, что переговоры по созданию совместного азербайджано-грузинского университета увенчаются успехом».

| 2019-04-04T16:20:27+00:00 4 апреля 2019, 19:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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