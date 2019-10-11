Совместный комитет Азербайджан-ЕС обсудит вопрос упрощения визового режима

В Баку  состоится очередное заседание совместного комитета Азербайджан-ЕС по упрощению визового режима. Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, заседание намечено на ноябрь.

Напомним, в сентябре Азербайджан и ЕС провели заседание совместного комитета по реадмиссии.

29 ноября 2013 года Европейский союз и Азербайджан подписали соглашение об упрощении визового режима в рамках саммита стран-участниц программы ЕС «Восточное партнерство» в Вильнюсе. 28 февраля 2014 года ЕС и Азербайджан подписали соглашение о реадмиссии.

| 2019-10-11T13:17:04+00:00 11 октября 2019, 14:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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