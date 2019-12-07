Совместный азербайджано-грузинский вуз будет расположен в Тбилиси

Совместное азербайджано-грузинское высшее учебное заведение будет находиться в грузинской столице Тбилиси, сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

В ведомстве отметили, что в данном учебном заведении может учиться любой иностранный гражданин.

«Каких-либо ограничений для других студентов не предусмотрено, но по большей части  в вузе будут обучаться студенты из азербайджанской общины Грузии», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что о переговорах по созданию совместного азербайджано-грузинского вуза ранее сообщил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

| 2019-12-07T12:41:09+00:00 7 декабря 2019, 12:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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