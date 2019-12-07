Совместный азербайджано-грузинский вуз будет расположен в Тбилиси

Совместное азербайджано-грузинское высшее учебное заведение будет находиться в грузинской столице Тбилиси, сообщили Report в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

В ведомстве отметили, что в данном учебном заведении может учиться любой иностранный гражданин.

«Каких-либо ограничений для других студентов не предусмотрено, но по большей части в вузе будут обучаться студенты из азербайджанской общины Грузии», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что о переговорах по созданию совместного азербайджано-грузинского вуза ранее сообщил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.