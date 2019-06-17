Совместное заявление Генпрокуратуры и МВД в связи с расстрелом людей на рынке в Агстафе

Генпрокуратура и министерство внутренних дел Азербайджана распространили официальную информацию в связи с совершенным в Агстафе тяжелым преступлением.

В поступившей совместной информации отмечается, что 17 июня около 8 часов утра на сельскохозяйственном рынке на территории села Беюк Кясик Агстфинского района были убиты из огнестрельного оружия работавшие там продавцами жители села Садыхлы Шаргия Мусаева, ее сыновья Новруз и Шамседдин, а также жительница села Аггёль Зейнаб Джалилова, еще три человека получили тяжелые ранения. Как только поступила информация об этом, на место незамедлительно были направлены сотрудники прокуратуры и полиции. С участием судмедэксперта было осмотрено место происшествия и трупы, изъяты важные для дела другие вещественные доказательства, проведены необходимые процессуальные мероприятия.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК АР, по делу назначены соответствующие экспертизы.

По итогам предварительного расследования, данное преступление было совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым с целью мести на почве личных взаимоотношений, во время стрельбы он использовал автомат Калашникова. Сам Э.Сулейманов добровольно явился в Агстафинский районный отдел полиции, сдал органам следствия орудие преступления.

Подозреваемому в совершении тяжкого преступления Эльнуру Сулейманову было предъявлено обвинение по указанным статьям, он арестован решением суда.

Учитывая тяжесть преступления и большой резонанс, а также с целью всестороннего, полного и объективного расследования инцидента группа, в состав которой вошли опытные сотрудники Генпрокуратуры и министерства внутренних дел, уже командирована в Агстафинский район.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.