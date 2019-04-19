Совместить несовместимое: в нашей стране борются с курением и наращивают объемы производства сигарет

Курильщики платят деньги за то, что губит их здоровье. Но тот факт, что курить вредно и дорого, мало кого останавливает, если судить по тому, что в нашей стране активно дымят, где можно и где нельзя. Однако, как рассказал # заведующий отделом здоровья населения Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Тофик Мусаев, на сегодняшний день в Азербайджане не наблюдается рост курящих, скорее, напротив, имеет место тенденция к их уменьшению. Об этом говорит и Всемирная Организация Здравоохранения. По его словам, это результат многолетней работы в области борьбы с табакокурением, которую проводит наше государство.

«В 2008 году парламент нашей страны ратифицировал Рамочную конвенцию ВОЗ по контролю над табаком. Этот документ ограничивает глобальное распространение табака и табачных изделий, и включает в себя такие задачи, как создание зон свободных от курения, профилактику и лечение табакозависимости, защиту детей и подростков от воздействия табачных изделий, запрет рекламы сигарет и т.д. Принятие в 2017 году закона «Об ограничении использования табачных изделий» позволило усилить борьбу с употреблением сигарет в стране»– сказал он.

По словам Т.Мусаева, данный закон действует, и законодательные акты постоянно обновляются. Однако он подчеркнул, что предстоит проделать еще большую работу, на что требуется время.

«И в других странах, которые добились значительных успехов по борьбе с курением, процесс проходил поэтапно. Сначала принимали соответствующий закон, затем создавали систему надзора. Министерство внутренних дел периодически публикует отчеты, в которых указывает, сколько людей было оштрафовано в связи с нарушением вышеупомянутого закона. Полиция –единственный орган, который имеет такие карательные полномочия. Штраф за курение в неположенном месте для физических лиц составляет 30 манатов, для юридических он гораздо выше»– отметил эксперт.

Он признал, что многие граждане по-прежнему жалуются на то, что сталкиваются с фактами курения в общественном транспорте, в кафе, в различных учреждениях. В связи с этим, по его словам, есть необходимость в создании горячей линии, на которую граждане могли бы звонить с жалобами по данному поводу.

«Ругаться некурящим с курящими, выяснять отношения– не выход. Это может закончиться дракой, в результате которой кто-то пострадает. Другое дело –обратиться на горячую линию. Такие линии существуют во многих странах, в том числе в соседней Турции»– заявил наш собеседник. По словам Т.Мусаева, в стране действуют два сайта, посвященных борьбе с курением –tobaccocontrol.az и nosmoke.az, а также мобильное приложение «Откажись от табака».

Он отметил важность профилактической работы, в частности, в школах и подчеркнул, что периодически в них проводят мероприятия, направленные на повышение осведомленности детей о вреде курения.

«За продажу сигарет несовершеннолетним полагается штраф, запрещена и поштучная продажа сигарет. Представители МВД периодически совершают рейды, в результате которых составляют протоколы в отношении продавцов, нарушающих закон. Однако проблема существует, что свидетельствует о том, что система надзора должна быть всесторонней. По отношению к нарушителям должно осуществляться и общественное порицание»–считает Т.Мусаев.

В свою очередь, председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев сказал # о том, что закон о запрете курения в общественных местах в нашей стране фактически не действует. Причина заключается в отсутствии механизма.

«До сих пор толком непонятно, кто конкретно должен штрафовать за курение, кто это должен контролировать, на какие цели будут идти собранные штрафы. Недавно был в одном из столичных ресторанов, и в нем находились и курившие посетители. То есть те, кто не курят поневоле становятся пассивными курильщиками, и речь не только о взрослых, но и о детях»– отметил он.

По его мнению, количество курящих людей в Азербайджане растет, и он не слышал, чтобы за последнее время кто-то бросил курить.

«Говорить о борьбе с табакокурением в то время, когда в стране построен завод, который будет выпускать в год 11 миллиардов сигарет, а это 80% потребностей в сигаретах в Азербайджане, как-то странно. Сейчас курят не только мужчины, но и подростки, молодые женщины, что негативно сказывается на их репродуктивном здоровье. Конечно, и раньше были курящие женщины, но их не было так много, как сейчас. И если раньше они стеснялись курить на улице, то в последнее время это уже считается нормальным. Некоторые считают эффективным способом борьбы с курением социальную рекламу, но она вряд ли поможет. В России периодически показывают в СМИ ужасные последствия курения для здоровья человека, размещают на сигаретах такие фото, однако это не действует»–сказал эксперт.

Н.Агаев считает, что и увеличение налога на ввоз сигарет не улучшит ситуацию. Он отметил, что цены на сигареты выросли и так, но курильщики как покупали их, так и продолжают покупать.

«На увеличении налога заработает государство, и только. Как бороться с табакокурением? На мой взгляд, надо начинать с госструктур. По моему убеждению, не должны курить те, кто работают с детьми, ведь тем самым они, во-первых, делают из детей пассивных курильщиков, во-вторых, подают им плохой пример. Также странно, когда курят медработники–люди, которые должны пропагандировать отказ от курения»– говорит эксперт.

Свою лепту в дело борьбы с табакокурением могут внести и работодатели. По словам Н.Агаева, каждый перекур отнимает в среднем семь минут рабочего времени, а время, как известно, деньги.

«Так почему работодатель должен платить за такое времяпровождение на работе? Думаю, что если бы курящие люди получали на 5-10% меньше некурящих, это заставило бы их подумать о том, чтобы бросить курить»–заявил Н.Агаев.

Наш собеседник отметил, что особенно важно защитить подрастающее поколение от этой вредной привычки. А это означает, что нужно строго карать торговцев, продающих сигареты поштучно и вообще вносить в черный список и запрещать заниматься торговлей тех, кто продает сигареты несовершеннолетним.

«Кому-то такие меры могут показаться жестокими, но, на мой взгляд, только так можно изменить ситуацию к лучшему»–резюмировал эксперт.