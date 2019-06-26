Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА Новости.
Ранее спикер палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия вынуждена приостановить действие договора в ответ на аналогичный шаг США.
Закон поступает на подпись президенту РФ.
Законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД был внесён в парламент президентом РФ Владимиром Путиным. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
| 2019-06-26T13:54:33+00:00 26 июня 2019, 14:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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