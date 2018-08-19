Советы от Диего Марадоны

Легенда мирового футбола Диего Марадона ратует за отдых форварда Лионеля Месси от сборной Аргентины.

— Я бы посоветовал ему поиграть пока только в Европе. Не нужно мотаться между континентами. Нужно отдохнуть не только физически, но и от психологического стресса после недавнего Чемпионата Мира. Не обязательно приезжать на товарищеские игры только из-за того, чтобы сборной легче было с ним играть, — сказал Марадона.

Стоит напомнить, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и без советов Марадоны взял до конца года паузу, поэтому не будет выступать за национальную команду в предстоящих товарищеских матчах против сборных Гватемалы (7 сентября) и Колумбии (12 сентября)..

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