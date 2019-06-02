Советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа впервые опубликованы в России

Сайт фонда «Историческая память» впервые опубликовал сканы оригинального Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Соответствующая публикация появилась на сайте 31 мая. Сканы были предоставлены фонду Историко-документальным департаментом МИД России, сообщает Русская служба DW.

Договор о ненападении поместился всего на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, — на полутора. Сам пакт был опубликован немедленно после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась под грифом секретности, хотя спустя короткое время и просочилась через дипломатические круги.

В 1948 году секретный протокол по фотокопиям не сохранившегося германского оригинала был опубликован в сборнике Госдепартамента США «Нацистско-советские отношения. 1939 — 1941». В СССР существование секретного протокола, хранившегося в архиве ЦК КПСС, категорически отрицалось. В 1992 году, после рассекречивания архива, он был обнаружен историком Дмитрием Волкогоновым. Верховный Совет и немецкий Рейхстаг не были ознакомлены с текстом «Секретного дополнительного протокола», он не был ратифицирован парламентами и де-юре являлся личным соглашением Сталина и Гитлера.