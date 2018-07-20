Советника Макрона задержали за избиение демонстранта

Советник по безопасности президента Франции Александр Беналля в пятницу, 20 июля, помещен под стражу. Елисейский дворец ранее в тот же день объявил, что увольняет Беналля.

Причиной увольнения послужила опубликованное в СМИ видео с первомайской манифестации в Париже. На записи видно, как находящийся в рядах полиции Беналля напал на одного из демонстрантов и избил его, а также грубо обращался с двумя находившимися рядом женщинами.

На имя Беналля «был незаконно оформлен документ парижской префектуры полиции, который ему по его статусу не полагался», сообщили в Елисейском дворце. Новые факты, по которым уже ведется расследование, доведены до сведения президента Франции Эмманюэля Макрона.

По словам официального представителя Елисейского дворца Брюно Роже-Пети, 1 мая Беналля находился в отпуске и попросил разрешить ему провести один день с одним из полицейских спецподразделений для наблюдения за действиями по наведению порядка и такое разрешение ему дали.

Прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрением в превышении официальным лицом своих полномочий и совершении им насильственных действий.

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