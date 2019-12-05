Советник Зеленского заявил, что Киев готов отгородиться от Донбасса стеной

Высокопоставленный советник президента Украины заявил в четверг, что Киев готов отгородить оккупированные территории от остальной части страны стеной, если Россия не согласится на прекращение огня и обмен заключенными на саммите в Париже на следующей неделе, сообщает Голос Америки.

Если Россия не захочет заключить соглашение, то «в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться», заявил Андрей Ермак на форуме в Лондоне.

«К сожалению, мы будем жить в сценарии замороженного конфликта», – добавил он.

Лидеры Украины, России, Франции и Германии встретятся в понедельник впервые за три года в попытке положить конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией силами и украинскими войсками, в результате которого погибли более 13 тысяч человек.

| 2019-12-05T16:02:06+00:00 5 декабря 2019, 19:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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