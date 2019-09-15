Советник Трампа рассказала о возможности встречи президента с Роухани

Президент США Дональд Трамп все еще не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани в ходе Генеральной ассамблеи ООН, несмотря на очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, по словам Конуэй, которая выступала в эфире Fox News, Трамп «готов рассмотреть» возможность встречи. «Но всегда должны быть необходимые условия для того, чтобы президент заключил сделку или принял участие во встрече», — добавила Конуэй.

«Он (Трамп) также знает, что не следует встречаться с людьми, если нет всех других атрибутов, касающихся этих отношений, включая кампанию максимального давления, выход из иранской ядерной сделки, объявление новых санкций, которое сделали несколько дней назад из Белого дома министр финансов и госсекретарь», — добавила Конуэй.

| 2019-09-15T23:24:20+00:00 16 сентября 2019, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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