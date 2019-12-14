Советник Трампа раскрыл детали торговой сделки с Китаем

Первая фаза торговой сделки США-КНР вступит в силу почти сразу, заявил журналистам ведущий экономический советник президента США Ларри Кадлоу.
«Сделка вступит в силу практически немедленно, почти сразу, как только будет закончена бумажная работа и переводы. Ожидается, что (торговый представитель Роберт) Лайтхайзер подпишет ее с вице-премьером (КНР) Лю Хэ на министерском уровне. Это случится через несколько недель», — сказал Кадлоу.
По его словам, переговоры по второй фазе сделки уже де-факто начались.
Другой высокопоставленный представитель администрации, имя которого просили журналистов не называть, уточнил, что сделка может быть подписана в первую неделю января 2020 года.(РИА Новости)