Советник Трампа подтвердил интерес президента США к возможности покупки Гренландии

Американский президент Дональд Трамп интересуется возможностью приобретения Соединенными Штатами Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и имеет права широкой автономии. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, а также проявлял интерес к этой возможности. Источники отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому глава Белого дома. Некоторые из них констатировали, что Трамп, вероятно, говорил об этом в шутку.

«Ситуация развивается. Мы это рассматриваем», — отметил Кадлоу. «Много лет назад Гарри Трумэн (33-й президент США — прим. ТАСС) хотел купить Гренландию. Гренландия принадлежит Дании. Дания является союзником. Гренландия важна со стратегической точки зрения. Там много ценных минеральных ресурсов», — добавил советник Трампа.

«Я не хочу сейчас выступать с прогнозами. Я просто отмечаю, что президент, который кое-что понимает в приобретении недвижимости, хочет ознакомиться с возможностью приобретения Гренландии», — сказал Кадлоу.