Советник Трампа по экономическим вопросам покидает свой пост

Председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Кевин Хассетт, который проделал такую великолепную работу для меня и администрации [США], в ближайшее время покинет [свой пост]», — написал глава государства.

Он уточнил, что назовет имя нового председателя совета после своей поездки в Великобританию, Ирландию и Францию. «Я хочу поблагодарить Кевина за все, что он сделал — он настоящий друг!» — заключил Трамп.

Совет консультирует президента по вопросам как внутренней, так и международной экономической политики.

| 2019-06-03T07:29:03+00:00 3 июня 2019, 10:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss