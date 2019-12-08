Советник Трампа назвал стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен считает, что стрельба на военной базе во Флориде, которую устроил обучавшийся в США саудовский военнослужащий, является терактом.
«Мы не знаем, действовал ли он в одиночку, ФБР ведет расследование. Они опрашивают и допрашивают других обучающихся из Саудовской Аравии. Мне представляется, что это террористическое нападение», — сказал О’Брайен в интервью Fox News. При этом он оговорился, что не хотел бы делать окончательные выводы до завершения расследования.
Также, по его словам, неясно, были ли у стрелявшего связи с какими-либо террористическими группировками.
| 2019-12-08T22:52:40+00:00 8 декабря 2019, 23:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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