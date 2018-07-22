Советник президента, избивший демонстранта освобожден

Советник президента Франции Александр Беналля, которого обвиняют в избиении участника первомайской демонстрации в Париже, и четверо подозреваемых отпущены, сообщает радиостанция Europe 1.
Ранее радиостанция сообщила, что трое полицейских, полномочия которых были приостановлены в связи с расследованием дела сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, были помещены под стражу в субботу утром.
«Задержание Александра Беналля, Винсента Краза и троих полицейских, обвиняемых в деле 1 мая, прекращено в субботу вечером. Они будут должны предстать перед следственным судьей в воскресенье», — говорится в сообщении радиостанции.
Беналля обвиняется в том, что избил демонстранта на первомайской акции в Париже, он был заключен под стражу в четверг по обвинению в применении насилия должностным лицом, узурпации полномочий, незаконном ношении знаков отличия, предназначенных для государственной власти, а также за соучастие в организации утечки записи с систем видеонаблюдения.
Газета Monde опубликовала видео, на котором Беналля напал на молодого человека в ходе манифестации 1 мая в одном из округов Парижа. На видеозаписи инцидента видно, что человек в шлеме сначала грубо оттаскивает девушку, а затем наносит несколько ударов юноше и быстро удаляется. Руководитель аппарата Макрона Патрик Стрзода признал, что человеком в шлеме является Беналля, который, в частности, курировал вопросы безопасности во время предвыборной кампании президента. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента.28 просмотров