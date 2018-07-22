Советник президента, избивший демонстранта освобожден

Советник президента Франции Александр Беналля, которого обвиняют в избиении участника первомайской демонстрации в Париже, и четверо подозреваемых отпущены, сообщает радиостанция Europe 1.

Ранее радиостанция сообщила, что трое полицейских, полномочия которых были приостановлены в связи с расследованием дела сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, были помещены под стражу в субботу утром.

«Задержание Александра Беналля, Винсента Краза и троих полицейских, обвиняемых в деле 1 мая, прекращено в субботу вечером. Они будут должны предстать перед следственным судьей в воскресенье», — говорится в сообщении радиостанции.

Ранее глава МВД Франции Жерар Коллон потребовал временно отстранить от должности трех полицейских. Они подозреваются в том, что извлекли видеозаписи с камер видеонаблюдения, которые показывают сцены насилия на площади Контрэскарп в Париже под другим углом, чем тот, который ранее был доступен на любительском видео, передают РИА Новости.

Беналля обвиняется в том, что избил демонстранта на первомайской акции в Париже, он был заключен под стражу в четверг по обвинению в применении насилия должностным лицом, узурпации полномочий, незаконном ношении знаков отличия, предназначенных для государственной власти, а также за соучастие в организации утечки записи с систем видеонаблюдения.

Газета Monde опубликовала видео, на котором Беналля напал на молодого человека в ходе манифестации 1 мая в одном из округов Парижа. На видеозаписи инцидента видно, что человек в шлеме сначала грубо оттаскивает девушку, а затем наносит несколько ударов юноше и быстро удаляется. Руководитель аппарата Макрона Патрик Стрзода признал, что человеком в шлеме является Беналля, который, в частности, курировал вопросы безопасности во время предвыборной кампании президента. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента.

28 просмотров