Советник президента Ирана назвал условие переговоров с США

Иран не готов к переговорам с США при сохранении санкционного режима. Об этом в понедельник написал в Twitter Хесамоддин Ашна, советник президента страны Хасана Роухани, передает ТАСС.

«Мы говорим: не хотим войны, но и не приемлем санкции, — написал Ашна. — Предложения со стороны США о готовности к переговорам в условиях, когда сохраняются угрозы и санкции, не могут быть приняты».

По его словам, «угроза войны и санкции являются двумя сторонами одной медали». «Если они США хотят договоренностей, помимо ядерной сделки, то должны предложить что-то кроме Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и с международными гарантиями», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к переговорам с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего ныне СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.