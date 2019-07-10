Советник Макрона в Иране обсудил ядерную сделку

Советник президента Франции Эммануэль Бонн обсудил в Иране ядерную сделку и механизм противодействия санкциям США, сообщает РИА Новости.

По их данным, советник президента Франции Эммануэля Макрона в четверг встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Визит советника Макрона в Исламскую Республику пришелся на очередное сокращение Тегераном ядерных обязательств.

«В ходе этой встречи обсуждалось ситуация, связанная с реализацией европейскими странами обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий и механизм противодействия односторонним санкциям США», — сообщила иранская телерадиокорпорация IRIB в своем Telegram-канале.

Как сообщило агентство Fars, французский советник заявил, что прибыл в Тегеран не в качестве посредника в отношениях между Ираном и США и не везет с собой никакого послания. По словам Бонна, президент Франции стремится к достижению совместных инициатив ради «перемирия» в экономической войне США против Ирана и убежден, что это поспособствует деэскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В свою очередь, Шамхани заявил, что США «взяли в заложники независимость Европы», в связи с чем ЕС должен защищать себя от односторонней политики Вашингтона, отмечает Fars.

Так, Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены Совместного всеобъемлющего плана действий не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начали процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, и довели уровень до более 4,5%.

О первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды) Иран объявил 8 мая, в годовщину выхода США из СВПД. В Иране объяснили принятые меры нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В частности, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов в рамках первого этапа сокращения обязательств. Какие обязательства в рамках ядерной сделки Иран сократит на третьем этапе, Тегеран обещал объявить позже.