Советник Клинтона и Обамы покончил жизнь самоубийством

Профессор экономики Принстонского университетаАлан Крюгер, занимавший пост экономического советника в правительствах Билла Клинтона и Барака Обамы, покончил жизнь самоубийством, сообщает CNBC.

А.Крюгер был главным экономистом в Департаменте труда при администрации Клинтона и возглавлял экономический совет Белого дома во время пребывания Обамы на посту президента.

Он преподавал экономику в Принстоне с 1987 года и буквально на прошлой неделе выступил с лекцией о распределении доходов в Стэнфордском университете.

О причинах, которые привели А.Крюгера к суициду, пока не сообщается.