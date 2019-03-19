Советник Клинтона и Обамы покончил жизнь самоубийством

Профессор экономики Принстонского университетаАлан Крюгер, занимавший пост экономического советника в правительствах Билла Клинтона и Барака Обамы, покончил жизнь самоубийством, сообщает CNBC.

А.Крюгер был главным экономистом в Департаменте труда при администрации Клинтона и возглавлял экономический совет Белого дома во время пребывания Обамы на посту президента.

Он преподавал экономику в Принстоне с 1987 года и буквально на прошлой неделе выступил с лекцией о распределении доходов в Стэнфордском университете.

О причинах, которые привели А.Крюгера к суициду, пока не сообщается.

| 2019-03-19T15:14:56+00:00 19 марта 2019, 16:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss