Советник генсека ООН: виновные в преступлениях в Сирии должны быть привлечены к ответственности

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида.
По словам советника, преступления, совершенные против христиан и также других религиозных меньшинств террористами ИГ, являются одними из самых ужасных, из тех что наблюдал его офис. Он подчеркнул, что эти преступления «совершались с полным пренебрежением к человеческому достоинству и жизни».
«Важно привлекать виновных к ответственности. Необходимо, чтобы международное сообщество приняло меры для обеспечения всестороннего привлечения к ответственности за все международные преступления, совершенные в Сирии, о которых сообщалось», — сказал Дьенг.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать преступления против христиан, а также осквернение христианских святынь в Сирии геноцидом, советник заявил, что мандат не позволяет давать ему такие определения, это должен решить суд.
«Моя обязанность – сообщать о ранних, настораживающих признаках этого преступления или призывать к привлечению к ответственности в тех регионах, где они уже произошли или происходят. В этой связи мой офис в свое время призывал к расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Мы даже призывали к тому, чтобы случаи преступлений, совершенных в Сирии, были направлены в Международный уголовный суд», — указал Дьенг.