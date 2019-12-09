Советник генсека ООН: виновные в преступлениях в Сирии должны быть привлечены к ответственности

«Моя обязанность – сообщать о ранних, настораживающих признаках этого преступления или призывать к привлечению к ответственности в тех регионах, где они уже произошли или происходят. В этой связи мой офис в свое время призывал к расследованию преступлений, совершенных в Сирии. Мы даже призывали к тому, чтобы случаи преступлений, совершенных в Сирии, были направлены в Международный уголовный суд», — указал Дьенг.