Советник Эрдогана заявил, что Турции не за что оправдываться

Анкара не должна оправдываться перед Вашингтоном в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил РИА Новости советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай.

«Мы всегда действуем в рамках союзнических отношений и не создаем проблем своим союзникам в сфере безопасности. Напротив, это США создают такие проблемы. Они сотрудничают с террористами, которые нам угрожают. Если кому и нужно оправдываться, то не нам, а США», — сказал Актай.

По его словам, Турция хотела приобрести ЗРК Patriot, но США не ответили на это положительно. Это показатель их плохих намерений по отношению к Турции, мы не обязаны пассивно наблюдать за этим», — продолжил собеседник агентства.

По его словам, после того, как США промедлили с продажей Турции ЗРК Patriot, она была вынуждена обратиться к альтернативным вариантам – предложениям Китая, Франции, РФ.

| 2019-03-19T14:28:40+00:00 19 марта 2019, 16:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss