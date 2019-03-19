Советник Эрдогана заявил, что Турции не за что оправдываться

Анкара не должна оправдываться перед Вашингтоном в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил РИА Новости советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай.

«Мы всегда действуем в рамках союзнических отношений и не создаем проблем своим союзникам в сфере безопасности. Напротив, это США создают такие проблемы. Они сотрудничают с террористами, которые нам угрожают. Если кому и нужно оправдываться, то не нам, а США», — сказал Актай.

По его словам, Турция хотела приобрести ЗРК Patriot, но США не ответили на это положительно. Это показатель их плохих намерений по отношению к Турции, мы не обязаны пассивно наблюдать за этим», — продолжил собеседник агентства.

По его словам, после того, как США промедлили с продажей Турции ЗРК Patriot, она была вынуждена обратиться к альтернативным вариантам – предложениям Китая, Франции, РФ.