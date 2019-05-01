Советник Асада рассказал, какие страны допустят к восстановлению Сирии

Только те страны, которые помогали Сирии в годы конфликта, будут допущены к участию в послевоенном восстановлении страны, заявила РИА Новости советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан, выразив надежду, что Китай, Иран и Россия будут среди основных участников этого процесса.
«Наш президент Башар Асад заявил, что страны, которые воевали против нас во время войны, не будут участвовать в восстановлении (страны — ред.). Только страны, которые помогали нам и были в дружественных отношениях с нами во время войны, будут нашими партнерами в процессе восстановления страны», — заявила Шаабан.
При этом она подчеркнула, что прежде всего необходимо освободить остальную часть страны от террористов, прежде чем приступить к полноценным усилиям по восстановлению.
«Мы надеемся, что сможем одержать победу над оставшимися частями террора на северо-востоке Сирии и в Идлибе. И, надеюсь, Россия, Китай и, конечно же, Иран будут главными партнерами в восстановлении Сирии», — добавила Шаабан.