Советник Асада рассказал, какие страны допустят к восстановлению Сирии

Только те страны, которые помогали Сирии в годы конфликта, будут допущены к участию в послевоенном восстановлении страны, заявила РИА Новости советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента Сирии Башара Асада Бусейна Шаабан, выразив надежду, что Китай, Иран и Россия будут среди основных участников этого процесса.

«Наш президент Башар Асад заявил, что страны, которые воевали против нас во время войны, не будут участвовать в восстановлении (страны — ред.). Только страны, которые помогали нам и были в дружественных отношениях с нами во время войны, будут нашими партнерами в процессе восстановления страны», — заявила Шаабан.