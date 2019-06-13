Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый. Совет единогласно решил заменить в международной базе наименование украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».
Изменения в базу внесут с 17 июня.
Посольство отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
В конце мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания, согласно которой меняется и написание некоторых российских фамилий. В Госдуме этот шаг назвали продолжением антироссийской кампании.
| 2019-06-13T09:27:10+00:00 13 июня 2019, 10:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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