Совет США по географическим названиям переименовал Киев

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева. Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Соответствующее обращение направил на рассмотрение посол Валерий Чалый. Совет единогласно решил заменить в международной базе наименование украинской столицы с «Kiev» на «Kyiv».
Изменения в базу внесут с 17 июня.
Посольство отметило, что решение имеет важное значение для изменения написания Киева во всем мире, в том числе на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
В конце мая украинское правительство утвердило новую редакцию правописания, согласно которой меняется и написание некоторых российских фамилий. В Госдуме этот шаг назвали продолжением антироссийской кампании.