Совет прессы обратился в Службу госбезопасности

Совет прессы Азербайджана направил в Службу государственной безопасности (СГБ) страны обращение для расследования убийства журналиста Эльмара Гусейнова и выявления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщает Report, в обращении говорится: «Совет провел посвященную Всемирному дню свободы печати — 3 Мая конференцию на тему «Свобода печати: человеческая сущность и реалии Азербайджана».

На мероприятии, где присутствовали руководители СМИ, медиа-эксперты и представители журналистских объединений,  отметили о необходимости ускорения расследования убийства главного редактора журнала «Монитор» («Monitor») Эльмара Гусейнова 2 марта 2005 года, скорейшего выявления и наказания виновных».

В обращении, адресованном начальнику СГБ, генерал-полковнику Мадату Гулиеву, выражена надежда на чуткое отношение к вопросу, представляющему важное значение для журналистики страны.

| 2019-05-10T16:35:22+00:00 10 мая 2019, 20:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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