Совет прессы обратился в Службу госбезопасности

Совет прессы Азербайджана направил в Службу государственной безопасности (СГБ) страны обращение для расследования убийства журналиста Эльмара Гусейнова и выявления и привлечения виновных к ответственности.

Как сообщает Report, в обращении говорится: «Совет провел посвященную Всемирному дню свободы печати — 3 Мая конференцию на тему «Свобода печати: человеческая сущность и реалии Азербайджана».

На мероприятии, где присутствовали руководители СМИ, медиа-эксперты и представители журналистских объединений, отметили о необходимости ускорения расследования убийства главного редактора журнала «Монитор» («Monitor») Эльмара Гусейнова 2 марта 2005 года, скорейшего выявления и наказания виновных».

В обращении, адресованном начальнику СГБ, генерал-полковнику Мадату Гулиеву, выражена надежда на чуткое отношение к вопросу, представляющему важное значение для журналистики страны.