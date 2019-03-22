Совет ООН по правам человека осудил действия Израиля в Газе

Совет ООН по правам человека осудил «очевидно, преднамеренное применение летальной и другой чрезмерной силы» Израилем против гражданских участников протестов в секторе Газа и призвал привлечь виновных к ответственности. Резолюция Совета, принятая в пятницу, 22 марта, основывается на заключении следственной комиссии ООН, которая пришла к выводу, что Израиль, возможно, совершил военные преступления и преступления против человечности, убив 189 и ранив более 6100 палестинцев в ходе разгона еженедельных протестов в секторе Газа в 2018 году.
«Применение силы против гражданских лиц — это серьезное дело, которому нельзя потворствовать», — прокомментировал выводы комиссии ООН представитель Палестинской автономии Ибрахим Храиси. Он напомнил о том, что жертвами разгона палестинских акций протеста в Газе стали также 35 палестинских детей, два журналиста и медицинские работники, передает dw.com.