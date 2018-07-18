Совет Европы приветствует отмену ЧП в Турции

Совет Европы (СЕ) выразил удовлетворение в связи с отменой режима чрезвычайного положения в Турции.

«Мы удовлетворены решением властей Турции не продлевать действие режима чрезвычайного положения в стране», — сказал в беседе с корреспондентом АА пресс-секретарь СЕ Даниэль Холтген.

Холтген отметил, что Совет Европы осведомлен о разработанных в Турции проектах законов в борьбе с терроризмом. «Генеральный секретарь (СЕ) Турбьёрн Ягланд подчеркивает необходимость соответствия всех законодательных актов в этой сфере Европейской конвенции по правам человека», — сказал он.

По его словам, СЕ готов предоставить Турции всю необходимую поддержку для обеспечения этого.

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