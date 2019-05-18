Совет Европы готов вернуть России право голоса в ПАСЕ

Совет Европы готов вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), которого Москва была лишена за незаконную аннексию Крыма в 2014 году. Это следует из заявления, принятого главами МИД 47 стран-членов СЕ на заседании Комитета министров Совета Европыв Хельсинки в пятницу, 17 мая. В документе, принятом подавляющим большинством голосов, говорится, что все страны-члены СЕ должны иметь право участвовать в работе Совета Европы и ПАСЕ на равноправной основе.

Против этого предложения голосовали представители Украины, Грузии, и трех республик Балтии. Армения и Россия воздержались.

Окончательное решение по данному вопросу должна принять Парламентская ассамблея Совета Европы, передает dw.com.

Комитет министров высказался за то, чтобы предоставить России возможность в срочном порядке назначить делегацию для участия в пленарном заседании ПАСЕ в конце июня. На этом заседании будут приниматься весьма важные решения: будет избран новый генеральный секретарь Совета Европы, а также несколько судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), комментируя принятое в Хельсинки решение, написал в своем микроблоге в Twitter: «Хорошо, что мы договорились о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее и в Совете Европы, особенно потому, что это сохраняет за миллионами россиян право обращаться в Европейский суд по правам человека».