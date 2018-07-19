Совет ЕС продлил санкции по Крыму еще на год

Совет Европейского Союза в среду, 18 июля, продлил ограничительные меры по аннексированным Крыму и Севастополю еще на год, до 23 июня 2019 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте ЕС.

Санкции, в частности, предусматривают запрет на импорт в ЕС продукции из Крыма или Севастополя. Документ также запрещает гражданам стран Евросоюза инвестировать в экономику и бизнес полуострова. Это, как уточнили в Совете ЕС, означает, что «ни европейцы, ни европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять на территории полуострова туристические услуги».

«Европейские круизные суда также не могут связываться с портами на Крымском полуострове, за исключением чрезвычайных ситуаций», — отмечается в сообщении.

Кроме того, принятое решение предусматривает запрет «экспорта из Евросоюза определенных товаров и технологий для крымских компаний или для использования в Крыму». В частности, нельзя экспортировать на полуостров «транспортную, телекоммуникационную и энергетическую продукцию, связанную с разведкой, добычей нефти, газа, а также минеральных ресурсов».

«ЕС по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Через четыре года после начала незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией ЕС подтвердил, что не признает подобных действий Москвы и продолжает осуждать это нарушение международного права», — говорится в заявлении.

Позже стало известно, что пять стран поддержали решение Евросовета о продлении санкций в отношении Крыма. К странам ЕС присоединились Албания, Норвегия, Черногория, Грузия и Украина.

«Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решению Совета. Европейский союз обращает внимание на принятые ими на себя обязательства и приветствует их», — говорится в сообщении Евросовета.

Напомним, действие введенных Советом ЕС в последний раз ограничений по Крыму истекало 23 июня 2018 года. Санкции в отношении Крыма и России из-за конфликта на востоке Украины и крымского «референдума» западные страны ввели в 2014 году.

Президент России Владимир Путин, комментируя подобную политику во время визита в Австрию 5 июня, заявил, что эти ограничения, по его мнению, «вредные для всех» и все хотят отменить их, в том числе Москва.

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