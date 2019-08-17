Совбез ООН впервые за полвека провел заседание по Кашмиру

Совет Безопасности ООН в пятницу, 16 августа, провел закрытое заседание по вопросу эскалации отношений между Индией и Пакистаном в связи с ситуацией вокруг штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что вопрос Кашмира обсуждался в Совете Безопасности впервые за 50 лет.

«Хотя встреча состоялась за закрытыми дверями в Нью-Йорке, постоянный представитель КНР Чжан Юн вышел к журналистам из зала Совбеза после произнесения речей, призвав Индию и Пакистан «воздержаться от любых односторонних действий, которые могут в дальнейшем ухудшить» ситуацию, которая уже «очень напряженная и опасная», — сообщает ООН, пишет korrespondent.net.

В организации напоминают, что заседание Совбеза созвал именно Китай, откликнувшись на просьбу Пакистана от 13 августа.

«Проблема Кашмира должна решаться мирными средствами, согласно уставу ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних договоров», — подчеркнул китайский представитель.

В свою очередь, представительница Пакистана Малиха Лоди заявила, общаясь с прессой, что заседание «позволило услышать голоса людей из оккупированного Кашмира… на высшей дипломатической площадке мира».

«Сам факт заседания доказывает, что это международный спор», — подчеркнула она.