Совбез ООН продлил на год мандат миротворцев в Ливане

Совет Безопасности продлил мандат миротворческой миссии ООН в Ливане на год, соответствующее решение было принято в четверг.
«Совет Безопасности, отвечая на просьбу правительства Ливана продлить мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), еще на один год без каких-либо изменений … постановляет продлить нынешний мандат ВСООНЛ до 31 августа 2020 года», — говорится в принятой резолюции СБ ООН.
Кроме того члены Совбеза призывают Израиль и Ливан добиваться постоянного прекращения огня и долговременного урегулирования.(РИА Новости)
| 2019-08-30T10:55:07+00:00 30 августа 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss