Совбез ООН продлил на год мандат миротворцев в Ливане

Совет Безопасности продлил мандат миротворческой миссии ООН в Ливане на год, соответствующее решение было принято в четверг.
«Совет Безопасности, отвечая на просьбу правительства Ливана продлить мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), еще на один год без каких-либо изменений … постановляет продлить нынешний мандат ВСООНЛ до 31 августа 2020 года», — говорится в принятой резолюции СБ ООН.
Кроме того члены Совбеза призывают Израиль и Ливан добиваться постоянного прекращения огня и долговременного урегулирования.(РИА Новости)