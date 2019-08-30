Совбез ООН продлил на год мандат миротворцев в Ливане

«Совет Безопасности, отвечая на просьбу правительства Ливана продлить мандат Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), еще на один год без каких-либо изменений … постановляет продлить нынешний мандат ВСООНЛ до 31 августа 2020 года», — говорится в принятой резолюции СБ ООН.