Совбез ООН призвал к прекращению огня в Ливии

Совбез ООН призвал все стороны конфликта в Ливии к срочной деэскалации ситуации и прекращению огня, говорится в заявлении СБ для прессы, передает РИА Новости.

«Члены Совета Безопасности осудили нападение на центр содержания (мигрантов) вблизи Триполи 2 июля, в результате чего погибли 53 человека и более 130 были ранены», — сказано в документе.

Члены Совбеза подчеркнули «необходимость срочной деэскалации ситуации и прекращения огня всеми сторонами».

«Прочный мир и стабильность в Ливии придут только через политическое решение», — отмечается в заявлении.

В среду члены СБ ООН собрались на внеочередное заседание по Ливии, однако тогда принять единое заявление не удалось.