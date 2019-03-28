Совбез ООН принял новую резолюцию против финансирования терроризма

Совбез ООН в четверг принял единогласно новую резолюцию 2462 по противодействию финансированию терроризма, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, документ был разработан Францией совместно с другими странами, включая РФ, для более успешного предотвращения финансирования терроризма.

«(Совбез) постановляет, что все государства… должны обеспечивать, чтобы в их внутренних законодательных и подзаконных актах была в достаточной степени предусмотрена серьезная уголовная ответственность, позволяющая осуществлять судебное преследование и назначать наказание, надлежаще отражающее серьезность содеянного», — говорится в документе.