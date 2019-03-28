Совбез ООН принял новую резолюцию против финансирования терроризма

Совбез ООН в четверг принял единогласно новую резолюцию 2462 по противодействию финансированию терроризма, передает  РИА Новости.

Как ранее сообщал глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, документ был разработан Францией совместно с другими странами, включая РФ, для более успешного предотвращения финансирования терроризма.

«(Совбез) постановляет, что все государства… должны обеспечивать, чтобы в их внутренних законодательных и подзаконных актах была в достаточной степени предусмотрена серьезная уголовная ответственность, позволяющая осуществлять судебное преследование и назначать наказание, надлежаще отражающее серьезность содеянного», — говорится в документе.

| 2019-03-28T21:08:47+00:00 29 марта 2019, 03:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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