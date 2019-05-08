Совбез ООН обсудит авиаудары в Идлибе

Совет Безопасности ООН 10 мая проведет экстренное заседание по Сирии после нового витка насилия в этой стране. Об этом агентство AFP сообщает в среду, 8 мая, со ссылкой на дипломатов. Заседание будет закрытым. Провести подобное обсуждение призвали Германия, Бельгия и Кувейт.

С конца апреля российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама. Россия является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада.

Дамаск утверждает, что целью этих атак является уничтожение объектов джихадистов. В свою очередь представители ООН и Всемирной организации здравоохранения отмечают, что от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и 12 медицинских учреждений. По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.