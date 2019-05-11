Совбез ООН не смог принять заявление по Идлибу из-за России

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по Идлибу, сообщил, как передает РИА Новости, заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.

По словам дипломата, подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуации в сирийской провинции.

Сафронков отметил, что сейчас с американскими коллегами «ведутся разговоры» по профессиональным, военным, политическим каналам. Он подчеркнул, что стороны «обсуждают ситуацию с фактами и картами на руках, понимают оперативную ситуацию на сирийском театре».

«Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле», — резюмировал дипломат.