Совбез ООН не смог принять заявление по Идлибу из-за России

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по Идлибу, сообщил, как передает РИА Новости, заместитель постпреда при ООН Владимир Сафронков.

По словам дипломата, подготовленные Германией, Бельгией и Кувейтом материалы для прессы искажали реальную ситуации в сирийской провинции.

Сафронков отметил, что сейчас с американскими коллегами «ведутся разговоры» по профессиональным, военным, политическим каналам. Он подчеркнул, что стороны «обсуждают ситуацию с фактами и картами на руках, понимают оперативную ситуацию на сирийском театре».

«Наш акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле», — резюмировал дипломат.

| 2019-05-11T02:46:54+00:00 11 мая 2019, 08:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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