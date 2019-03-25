Социальные работники в Грузии объявили забастовку

В Грузии социальные работники проводят акцию протеста у здания правительства.

Как сообщает Report, они требуют улучшения условий труда.

Забастовку объявили все сотрудники Агентства социального обслуживания в Грузии.

Социальные работники выдвинули 22 требования. Среди них — увеличение числа сотрудников, обеспечение их транспортными средствами, адаптация центров социального обслуживания для людей с ограниченными возможностями и пр.

Забастовка будет продолжена до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Отметим, что в Грузии 244 социальных работника.

| 2019-03-25T10:43:09+00:00 25 марта 2019, 13:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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