Социальные работники в Грузии объявили забастовку

В Грузии социальные работники проводят акцию протеста у здания правительства.

Как сообщает Report, они требуют улучшения условий труда.

Забастовку объявили все сотрудники Агентства социального обслуживания в Грузии.

Социальные работники выдвинули 22 требования. Среди них — увеличение числа сотрудников, обеспечение их транспортными средствами, адаптация центров социального обслуживания для людей с ограниченными возможностями и пр.

Забастовка будет продолжена до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Отметим, что в Грузии 244 социальных работника.