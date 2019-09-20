Социальное жилье или коммерческая недвижимость?

Владельцы льготных квартир в жилых комплексах, отстроенных на территории Ясамальского района столицы и поселке Говсан, сдают свои метры в аренду. По словам руководителя Центра экономического и социального развития Вугара Байрамова, этот вопрос доминирует в потоке обращений, которые поступают в подведомственную ему организацию.

«На местных электронных ресурсах по продаже недвижимости участились объявления от владельцев социального жилья, сдающих приобретенные на льготных условиях квартиры в аренду», — заявил экономист, отметив, что иные граждане, купившие жилье на привилегированных условиях, пытаются получить прибыль, предлагая его по высоким ценам. В результате проект правительства теряет свою социальную суть и превращается в источник коммерции.

По словам Байрамова, было бы неправильно обвинять в этом единого застройщика многоквартирных домов ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства. MIDA строит дома и продает жилплощадь льготным категориям граждан в соответствии с принятой системой социального ипотечного кредитования. Понятно, что эта структура не может запретить новоиспеченным хозяевам сдавать приобретенное в собственность жилье.

Жилплощадь в социальных домах приобретают на льготных условиях граждане, имеющие свое жилье и даже несколько квартир, сказал экономист о причинах сложившейся ситуации:

«Социальным ипотечным кредитованием без ограничений пользуются люди, не имеющие жилищных проблем. Стоит ли удивляться, что такие новоиспеченные владельцы стремятся заработать на льготной недвижимости, которая досталась им дешевле рыночной. Однако суть социального проекта не в том, чтобы предоставить дополнительные квартиры отдельным гражданам. Льготный проект изначально был направлен на решение жилищной проблемы бездомных. Использование его в коммерческих целях не просто нежелательно — такое неприемлемо», — сказал руководитель ЦЭСР.

Так кто же получил заветное право на льготное жилье? Перечень этих лиц размещен на электронном ресурсе застройщика в двух категориях, он же показывает, что правообладатели не обязательно люди, не имеющие крыши над головой.

В первую категорию входят члены молодых семей до 35-ти лет – это члены семей шехидов (муж/жена, дети); национальные герои (сам, муж/жена, дети); вынужденные переселенцы либо приравненные к ним лица; граждане, не менее трех лет прослужившее на государственной службе, в том числе лица, прошедшие государственную службу особого вида. Сюда же входят лица, не менее пяти лет проработавшие учителями в государственных общеобразовательных школах; граждане, имеющие учёную степень доктора философии. Спортивные достижения также дают право купить квартиру на льготных условиях – для этого нужно иметь особые заслуги в области спорта (почетный деятель физической культуры и спорта, победитель соревнований республиканского масштаба (первое место). Призеры соревнований международного значения, получившие первое, второе или третье места, тоже получают такую возможность.

Вторая категория рассматривает правообладателей независимо от семейного положения. Это лица, имеющие ученую степень доктора наук; граждане, не менее 15 лет проработавшие на государственной службе. Сюда же входят военнослужащие, находящиеся на военной службе не менее 3-х лет (кроме военнослужащих, находящихся на срочной военной службе). Военнослужащие, находящихся в резерве или отставке (за исключением находящихся в резерве или отставке в случаях, предусмотренных статьями 41.0.6, 41.0.7, 41.0.8, 41.0.10, 42.0.3, 42.0.4 и 42.0.5 закона АР «О воинской обязанности и военной службе»).

Словом, право на социальное жилье получили граждане, уже охваченные социальной ипотекой, тогда как изначально утверждалось, что льготы рассчитаны на малообеспеченные слои населения и призваны решить квартирный вопрос малоимущих. Под этим понятием обычно подразумевается специфическое состояние материальной необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать общественно-необходимое для жизнедеятельности потребление. Проще, речь шла о людях, не имеющих средств на минимальный национальный стандарт потребления и испытывающих проблемы с жильем.

Кстати сказать, похожим образом обстоит ситуация в двух домах журналистов, отстроенных на бюджетные средства для не имеющих крыши над головой работников СМИ. По имеющейся информации, примерно треть квартир в этих зданиях либо пустуют, либо сдаются в аренду, в том числе иностранцам.