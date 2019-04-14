Социал-демократы лидируют на выборах в парламент Финляндии после подсчета 35,5% голосов

Оппозиционная Социал-демократическая партия лидирует на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 35,5% голосов, набирая 18,9%.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщило в воскресенье министерство юстиции страны.

На втором месте — Национальная коалиционная партия — 17,2%, на третьем — правящий «Финляндский центр» с 15,4%. Далее идут оппозиционные «Истинные финны» (15,1%) и «Союз» зеленых» (11,3%). У остальных партий — менее 10% голосов.

По итогам выборов будет определен состав однопалатного парламента страны, в котором 200 депутатских кресел, сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Всего финны выбирали из почти 2,5 тыс. кандидатов от 19 партий.

Предыдущие выборы прошли весной 2015 года. По их итогам было сформировано трехпартийное правительство в составе «Финляндского центра», Национальной коалиционной партии и «Истинных финнов». В 2017 году в результате внутрипартийного раскола «Истинные финны» перешли в оппозицию, отделившееся от них «Синее будущее» осталось в составе кабмина.

Правящая коалиция в составе партии премьер-министра Юхи Сипиля «Финляндский центр», Национальной коалиционной партии и «Синего будущего» ушла в отставку 8 марта, однако по указанию президента Саули Ниинистё правительство продолжает исполнение своих рабочих обязанностей до окончания срока полномочий.