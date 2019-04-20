Социал-демократы Финляндии вернулись во власть

В Финляндии прошли парламентские выборы, которые в целом подтвердили общеевропейский или даже общемировой тренд — все большее политическое влияние приобретают правые популисты и националисты. Хотя, и это тоже следует отметить, на этих выборах в целом победу могла праздновать также партия социал-демократов SDP.

Выборы были вызваны тем, что в отставку ушло правительство во главе с лидером партии «Финляндский центр» Юхой Сипилем. Причиной являлся провал реформ здравоохранения и социального обеспечения. Хотя финская система этих двух важных социальных блоков для многих стран может считаться образцовой, в самой Финляндии она подвергается достаточно мощной критике.

Систему здравоохранения пытаются реформировать последние 14 лет. Однако камнем преткновения стала финская конституция. Проект, предложенный депутатами, отдавал медицинский сектор частным фирмам и на откуп свободной конкуренции, тогда как по основному закону страны гражданам гарантирован равный доступ к медицинским услугам.

Сейчас ответственность за социальное обеспечение и здравоохранение возложена на 295 муниципалитетов, которые самостоятельно распределяют финансирование. Правительство Сипили сочло такую модель неэффективной и попыталось передать управление здравоохранением и соцобеспечением 18 большим округам, заодно продав часть государственных больниц и домов престарелых частным владельцам.

Скептики считают, что тем самым государство пытается снять с себя ответственность и сэкономить на стареющем населении. Страну потрясла серия смертей постояльцев домов престарелых, ставшая недавно предметом серьезных общественных дискуссий. За последние два года по всей Финляндии было зарегистрировано 15 подобных случаев, которые, как считается, случились из-за халатности персонала и изъянов в системе ухода за престарелыми. Этот общественный институт исторически важен для страны — в течение долгого времени он был примером успешного функционирования «государства всеобщего благосостояния».

Другие социальные реформы также оказались неудачными. В частности, усложнился процесс получения пособия по безработице и произошло снижение бюджетных расходов на образование, в результате чего финским студентам уменьшили размер стипендии, а для иностранных учащихся из стран, не входящих в ЕС, ввели платное обучение. После того как рейтинг правительства упал до 32%, а парламентская конституционная комиссия фактически заблокировала реформу здравоохранения и системы социального обеспечения, правительство Финляндии впервые за три десятилетия досрочно ушло в отставку.

Прошедшие выборы характеризовались высокой активностью избирателей. В них приняло участие 72% граждан имеющих право голоса. Как отметил в интервью телеканалу Yle эксперт исследовательского центра Taloustutkimus Туомас Турья, на парламентских выборах проголосовали многие из так называемых спящих избирателей, которые не участвовали в предыдущих выборах 2015 года. На участки их заставило прийти возмущение социальной политикой правительства.

Как считают эксперты, как раз голоса спящих избирателей достались правопопулистской партии Perussuomalaiset (Истинные финны, ИФ). Кроме того, поддержка «Истинных финнов» также выросла за счет консервативных граждан старшего возраста и жителей периферии.

В пользу «Истинных финнов» недовольство миграцией. В стране участились случаи преступлений сексуального характера, в том числе и в адрес несовершеннолетних. Подобные случаи зарегистрированы в Хельсинки и Оулу — одном из старейших городов страны.

Больше четверти таких преступлений совершается иностранцами — в частности, мигрантами из восточных стран. По данным финской полиции за прошлый год, чаше всего это были выходцы из Ирака (174 случая) и Афганистана (102 случая). К миграции в Финляндии относятся неоднозначно — страна соблюдает обязательства по приему беженцев, но даже президент страны Саули Ниинисте в своем новогоднем обращении признал, что многие мигранты злоупотребляют своим положением.

Партия получила 17,5% голосов и 39 мандатов в эдускунту (сейме) увеличив свое представительство на 12 депутатов. Всего в парламенте 200 мест.

Вторым нарастившим свое представительство является Союз зеленых. Они преодолели 10% барьер, получили 11,5% голосов и 20 мест в парламенте.

Победителем же при некоторой условности данного термина можно считать Социал-демократическую партию SDP, получившую 17,7% голосов и 40 мандатов.

Так социал-демократы обещают отменить введенную предшествующим кабинетом «модель активности» безработных. Сейчас, чтобы не потерять пособие, те обязаны регулярно откликаться на вакансии и соглашаться на любые предложения службы занятости. Эту модель в Финляндии активно критикуют, в частности, потому, что иногда предложения работы абсолютно не соответствуют умениям кандидата — например, в феврале скрипачке предложили играть в оркестре на альте.

Другая дискуссионная тема — климат и государственное финансирование борьбы с глобальным потеплением.

При этом Союз зеленых обещает выдавать компаниям субсидии, чтобы те уменьшили вредное для окружающей среды производство. Со своей стороны, ИФ — против климатической политики ЕС и заявляют, что избиратели не должны из-за проблем с экологией платить больше налогов и сборов. Учитывая, что ни одна из партий не набрала большинство голосов, определять политику дальше будет коалиционное правительство — вероятно, во главе с партией-победителем — SDP. Последней и ее лидеру Антти Ринне предстоят очень непростые коалиционные переговоры.

Что касается внешней политики, то, по мнению обозревателей, она не претерпит существенных изменений. Хотя в Москве серьезно напряглись, когда осенью прошлого года в сети появилось заявление ее молодежного крыла о необходимости отнять у России ряд «исконно финских» территорий, чья принадлежность закреплена Парижским мирным договором 1947 года.

Несмотря на то, что глава партии, депутат парламента ЕС Юсси Халла-ахо вскоре опроверг требования вернуть карельские земли, он также заявил, что России «следовало бы» вернуть эти территории. Разразившийся скандал угас только благодаря заявлению финского МИД о том, что никаких территориальных претензий к России нет.

В окружении Халла-ахо говорят, что сам политик с симпатией относится к России, однако настороженно настроен ко многим шагам Кремля, в том числе на украинском направлении.

На недавней встрече на Арктическом форуме Владимир Путин поспорил с финским президентом Саули Ниинисте по поводу антироссийских санкций. Однако Ниинисте заявил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока позиция Москвы по принципиальным вопросам не изменится.