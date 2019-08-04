Сотрудница российского банка попыталась сбежать с миллионами

В Брянске сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве и легализации денежных средств. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России в воскресенье, 4 августа.

По информации ведомства, речь идет о заместителе директора по розничному бизнесу, которая в процессе заключения договора с клиентом ввела его в заблуждение и получила доступ к его лицевому счету. Впоследствии злоумышленница вывела со счета свыше десяти миллионов рублей, передает lenta.ru.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку на причастность задержанной к другим противоправным действиям. Как уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк, предварительное расследование дела продолжается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») и части 1 статьи 174.1 УК России («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Подозреваемая заключена под стражу.

В конце июля сообщалось, что кассир банка «Открытие» в Калининском районе Уфы присвоила 6,5 миллиона рублей и сбежала. В пресс-службе банка сообщили, что 39-летнюю женщину задержали сотрудники собственной службы безопасности в ходе плановой проверки.

| 2019-08-04T20:16:07+00:00 4 августа 2019, 20:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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