Сотрудница Британского совета была приговорена иранским судом к 10 годам тюрьмы

Власти Ирана, по сообщению Голоса Америки, приговорили сотрудницу Британского совета к 10 годам лишения свободы за шпионаж, сообщил в понедельник представитель суда.

Гражданка Ирана была признана виновной в сотрудничестве с британскими разведслужбами во время работы в Британском совете. Как заявил на пресс-конференции представитель иранской судебной системы Голамхоссейн Эсмаили, подсудимая «быстро и четко» признала свою вину.

Эсмаили не уточнил имя женщины, однако известно, что в прошлом году сотрудница лондонского офиса Британского совета Арас Амири была задержана в Иране, когда приехала навестить родственников. Идет ли речь именно о ней, пока неясно.

Британский совет – культурно-образовательная организация с подразделениями по всему миру. В Иране она не представлена.