Сотрудники Google обвинили руководство в шпионаже за сотрудниками

Сотрудники Google обвиняют руководство компании в разработке расширения для браузера, которое, по их мнению, будет использоваться для отслеживания попыток работников организовать протесты и обсудить трудовые права, передает Bloomberg.

Сотрудники сообщили, что их руководители создают расширение для браузера Google Chrome, установленного на компьютерах всех работников, которое будет автоматически сообщать начальству о планируемом событии среди работников с участием более 100 человек.

Работники считают, что таким образом начальство намеренно узнавать о любых попытках организации работников.

Представитель руководства отрицает, что данное расширение предназначено для слежки за сотрудниками.(Газета.Ru)

| 2019-10-24T22:45:16+00:00 25 октября 2019, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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