Сотрудники General Motors анонсировали масштабную забастовку

Объединенный профсоюз автомобилистов (ОПА) заявил в воскресенье, что примерно 48 тысяч работников компании General Motors, которые работают на почасовой оплате и являются его членами, в полночь в воскресенье начнут забастовку, после того как переговоры по коллективному договору зашли в тупик, передает «Голос Америки».

Это будет первая общенациональная забастовка рабочих General Motors за 12 лет.

«Мы не относимся к этому легкомысленно», – заявил вице-президент ОПА Терри Диттс, отвечающий за отношения профсоюза с General Motors, на пресс-конференции в Детройте.

«Нам приходится идти на крайние меры», – добавил он.

В заявлении компании говорится, что ее предложение ОПА включало инвестиции на сумму более 7 миллиардов долларов, 5400 рабочих мест, большинство из которых должны стать новыми рабочими местами, повышение заработной платы, более широкие льготы и бонус за ратификацию договора в размере 8 тысяч долларов.

«Мы вели переговоры добросовестно, понимая их неотложный характер», – заявила автомобильная компания.

Ранее в воскресенье 850 человек обслуживающего персонала General Motors объявили забастовку.

Профсоюз борется с планами компании закрыть сборочные производства в Огайо и Мичигане и настаивает на том, что рабочие заслуживают более высокой зарплаты после нескольких лет рекордных прибылей General Motors в Северной Америке.

Компания утверждает, что закрытие заводов является необходимым ответом на изменения на рынке, и что уровни зарплат и льгот, которые предлагает ОПА являются затратными по сравнению с несвязанными с профсоюзами конкурирующими автозаводами в южных штатах США.

В заявлении компании говорится, что ее предложение профсоюзу включало решение по заводам в Мичигане и Огайо, которым сейчас нечем загрузить производство.

По словам Диттса, к моменту истечения предыдущего коллективного договора с ведущим американским производителем, что произошло в 23:59 в субботу, у сторон сохранялись «существенные разногласия» по вопросам зарплат, медицинских льгот, временных работников, гарантий занятости и распределения прибыли.

Профсоюз назвал закрытие заводов предательством рабочих, которые пошли на уступки в 2009 году, чтобы помочь автопроизводителю пройти через процедуру банкротства, которую проводило правительство.

«Компания General Motors должна понять, что мы вступились за нее, когда они нуждались в нас», – заявил на пресс-конференции в воскресенье Тед Крамм – глава делегации профсоюзов на переговорах с компанией.

«Сейчас прибыльные времена, и мы заслуживаем справедливого договора. Мы помогли сделать эту компанию такой, какой она стала», – добавил он.