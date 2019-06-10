Сотрудникам Intel и Qualcomm запретили контактировать с коллегами из Huawei

Несколько крупнейших технологических компаний США и других стран запретили своим сотрудникам контактировать с коллегами из китайской Huawei на фоне ее внесения американскими властями в черный список. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По данным его источников, такие компании, как Intel и Qualcomm, а также южнокорейский оператор сотовой связи LG Uplus и ряд других крупных предприятий запретили своим работникам неформальные контакты с сотрудниками Huawei, в том числе совместные обсуждения, касающиеся новых технологических стандартов.

Как пишет агентство, встречи, в том числе неформальные, между сотрудниками технологических компаний являются обычной практикой. Они необходимы для обсуждения инженерами технических стандартов различных коммуникационных технологий, включая сети нового поколения 5G. Однако некоторые предприятия в США и других странах запретили своим работникам общаться с представителями Huawei, опасаясь возможного недовольства со стороны американского правительства и соответствующих проблем, хотя никаких ограничений на контакты такого рода власти США не вводили, сообщает Reuters.