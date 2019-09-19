Сотрудник разведки США был встревожен обещанием Трампа иностранному лидеру

Обещание, данное президентом Дональдом Трампом некоему зарубежному лидеру, настолько обеспокоило сотрудника американской разведки, что это побудило его подать докладную записку осведомителя.

Об этом сообщила газета Washington Post.

Ссылаясь на двух бывших чиновников, знакомых с ситуацией, газета пишет, что пока неясно, о каком иностранном лидере идет речь или какое обещание дал Трамп.

Речь идет о телефонном разговоре, сообщил один бывший чиновник Washington Post.

Генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон решил, что полученные сведения являются достаточно убедительными и тревожными, чтобы придать записке статус «неотложного вопроса», что требует уведомления комитетов Конгресса по надзору, пишет газета.

Однако исполняющий обязанности директора национальной разведки Джозеф Магуайер отказался поделиться деталями докладной с законодателями, отмечает издание.

Магуайер объяснил свой отказ тем, что содержание докладной выходит за рамки его юрисдикции, пишет Washington Post.

Председатель Комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф, пытается добиться от руководителей разведки, чтобы они раскрыли полное содержание докладной осведомителя Конгрессу.

Шифф сообщил, что Аткинсон появится на закрытых слушаниях комитета в четверг, а Магуайер согласился дать показания комитету на открытых слушаниях неделей позже. (Голос Америки)