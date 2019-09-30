Сотрудник РАН: «Кооперация Москва-Баку приобретает совершенно другое измерение»

Медийное азербайджанское пространство хотело бы освещать будущую встречу Владимира Путина и Ильхама Алиева как знаковую для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Однако эта встреча окажется более символичной для двух президентов, нежели прежде.

Во-первых, встреча состоится на площадке Валдайского клуба в Сочи, где помимо главы Азербайджана будут присутствовать лидеры Иордании, Казахстана и Филиппин. Это подчеркивает значимость восточного вектора внешней политики России и готовность к диалогу с ключевыми игроками на этом направлении на «постсирийском» этапе (помимо достигнутых успехов с Турцией и Ираном). России необходимо набирать внешнеполитические очки в регионе Большого Кавказа с выходом на Центральную и Юго-Восточную Азию.

Во-вторых, осуществление Азербайджаном сбалансированной многовекторной политики привело официальный Баку к более выгодной позиции. Азербайджану есть что предложить в геополитических торгах в регионе, где Грузия сотрясается от внутриполитической конкуренции перед выборами 2020 года, продолжая практиковать антироссийскую риторику в долгих тостах, а Армения политически забуксовала. Азербайджан и здесь обладает косвенными инструментами влияния на Грузию, в частности, благодаря инвестициям SOCAR в грузинскую экономику, которые достигли 1 миллиарда долларов за период 2007-2018 гг.

Очевидно, на встрече глав России и Азербайджана будут в большей степени обсуждаться вопросы энергетической сферы и торгово-экономических отношений двух государств. При этом в энергетической отрасли Азербайджан занимает важное положение, являясь транзитным коридором между Центральной Азией и Европой с участием России. В этом вопросе станет важным, насколько Москва и Баку смогут договориться о возможности превращения Азербайджана в транзитный узел в длинной цепочке транспортных коридоров через Кавказ.

Важным остается военно-техническое сотрудничество двух стран. Наблюдая за опытом взаимодействия России и Турции в этой области, Азербайджан, очевидно, последует примеру своего политического партнера и сделает более уверенные шаги в сторону России. В преддверии встречи в Сочи, 26 сентября 2019 г. в Баку был подписан «Протокол 13-го заседания Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией». Кооперация между Москвой и Баку приобретает совершенно другое измерение.

Специально для «Зеркало» эксперт РСМД, научный сотрудник Южного научного центра РАН (г. Ростов-на-Дону), Евгения Горюшина.