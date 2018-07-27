Сотрудничество Турции и России вызывает у некоторых неприязнь

Всестороннее сотрудничество между Россией и Турцией вызывает у некоторых чувство ревности. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, которая прошла в рамках саммита БРИКС в ЮАР.

«Прежде всего, хотел бы от своего имени и от имени турецкой делегации выразить удовлетворение в связи с возможностью встретиться с вами в рамках саммита БРИКС», — сказал президент Эрдоган, обращаясь к российскому коллеге перед началом двусторонней встречи.

Президент Турции отметил, что российско-турецкие связи динамично развиваются во всех сферах.

«В настоящее время турецко-российские отношения переживают очень серьезный подъем во всех сферах, в частности, политической, военной, экономической, культурной», — сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства напомнил, что Анкара и Москва нацелены на доведение объема взаимного товарооборота до 100 млрд. долларов.

«Уверен, что при таком темпе мы достигнем и этой цели, потому что у нас есть стремление к этому. Есть очень хорошие подвижки в сфере туризма. Полагаю, что в этом году Турцию посетят 6 миллионов российских туристов. Но вместе с тем, всестороннее сотрудничество между нами вызывает у некоторых чувство ревности», — сказал президент Эрдоган.

Владимир Путин, в свою очередь, также выразил удовлетворение в связи с представившейся возможностью встретиться с турецким коллегой.

«Мне очень приятно вас видеть здесь, уважаемый господин президент, на полях саммита БРИКС. Я уже вас поздравлял с внутриполитическими победами, хочу еще раз это сделать», — сказал он.

Говоря о развитии двусторонних отношений, российский лидер отметил, что они достигли весьма высокого уровня.

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