Сотрудничество с США – единственный выход Грузии

На днях в Вашингтоне Соединенные Штаты и Грузия заключили новое трехлетнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Договор предусматривает проведение крупномасштабных совместных учений, помощь Америки в реформировании Вооруженных сил Грузии, укреплении ее обороноспособности. Соглашение подписями скрепили первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист и глава грузинского оборонного ведомства Ираклий Гарибашвили.

Стратегическое партнерство получило новый виток в 2016 году, когда страны подписали меморандум «Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США». Весной 2018 года началась реализация программы готовности обороны Грузии, в рамках которой в 2018-2020 годах при помощи США будет подготовлено девять батальонов Сил обороны Грузии.

В мае 2017 года Грузия приступила к замене пулеметов модели «Калашникова» на американские M-240, а в январе 2018-го в страну прибыла первая партия противотанковых систем «Джавелин», закупленных у США. Кроме того, ожидается, что Грузия получит от США новейшие системы противовоздушной обороны «Стингер».

Одним словом, лишенным интенсивности и содержания уровень военного сотрудничества между США и Грузией не назовешь. Ничего и близко похожего нет, например, между США и Азербайджаном. И, тем не менее, многим кажется, что не все так однозначно во взаимоотношениях Грузии и Запада.

Например, как отметил в ходе мероприятия, состоявшегося на днях в вашингтонском Центре анализа европейской политики, экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес Грузия сделала все, для того, чтобы стать членом НАТО. Однако сегодня былой энтузиазм со стороны правительства относительно западной интеграции не ощущается. Виновата в этом Россия, которая занимается «захватом элиты» в Грузии. Генерал убежден, что увеличение военного присутствия США в Грузии станет одной из самых важных гарантий защиты страны, которая должна быть в состоянии сдержать Россию, прежде чем союзники придут на помощь.

«России не нужны суверенные союзники, ей нужны вассалы и рабы»,- заявил Бен Ходжес. По его словам, Грузия является важным игроком в регионе.

«Грузия уже должна быть членом НАТО. Но после моего последнего визита в Тбилиси в сентябре я ощутил, что уже не чувствую того энтузиазма со стороны правительства, который чувствовался раньше. Армия все так же профессиональна и преданна, как и всегда, но, честно говоря, правительственные чиновники ослабили энтузиазм по поводу западной интеграции», — сказал генерал Ходжес «Голосу Америки».

Он считает, что безопасность восточного фланга Черного моря и успешное завершение проекта порта Анаклия являются взаимосвязанными темами. По его словам, строительство порта Анаклия «улучшит правила игры для Грузии». Если Анаклия будет построена как такой порт, каким она может быть, то Грузия станет экономическим порталом между Европой и Азией. Европейские компании инвестируют в Грузию. Таким образом, безопасность Грузии автоматически улучшится, поскольку все будут заинтересованы в ее защите. Именно поэтому Россия не хочет, чтобы порт был построен».

Как говорит Ходжес, правительство должно продолжить работу над методами сдерживания Кремля, чтобы Россия никогда не задумывалась над проведением в Грузии широкомасштабной операции.

«Безопасность Грузии во многом зависит от ее соседей и от Соединенных Штатов. Поэтому Грузия должна сделать все, чтобы Россия не проглотила ее. Это означает, что Россию следует сдерживать так, чтобы она никогда не думала о том, чтобы растоптать Грузию. Я вижу, что руководители Вооруженных сил Грузии осознают это, думая о покупке правильного оружия, разработке правильной тактики, использовании сложного ландшафта страны в своих интересах. Грузия должна быть в состоянии сдержать Россию, прежде чем союзники придут на помощь».

Генерал Ходжес также заявил, что увеличение военного присутствия США в Грузии станет одной из самых сильных гарантий защиты страны. «Возможно, это не будет постоянной базой, но может включать расширение военного аэродрома для представительства военно-воздушных сил. Можно найти еще много способов, чтобы показать Кремлю, что у него нет права в любое время передвигать административную линию и угрожать Грузии, когда захочется», — считает Ходжес.

Исследователь центра Байдена Марк Войгер согласен с генералом Ходжесом в том, что Грузия готова вступить в НАТО. Но он добавляет, что Россия делает все возможное, чтобы «иметь такое влияние на политические элиты страны, чтобы замедлить их энтузиазм по поводу некоторых процессов. Когда Россия не достигает или не может достичь своей цели военным путем, Кремль прибегает к гибридным методам для достижения той же цели путем манипулирования культурными, религиозными и историческими связями».

Пока неизвестно, услышит ли правительство Грузии голос народа. Но, похоже, альтернативы тому пути, о котором говорит генерал, просто нет.